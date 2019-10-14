Со вступлением Узбекистана в ССТГ товарооборот между тюркоязычными странами резко возрастет

"На сегодняшнем мероприятии принимают участие около 600 бизнесменов из тюркоязычных стран. Уверен, что эта встреча будет способствовать развитию торговых отношений между тюркоязычными странами".

Об этом сообщил заместитель министра экономики Руфат Мамедов на бизнес-форуме тюркоязычных стран в Баку.

Мероприятие состоялось в рамках предстоящего завтра VII саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ).

"Тюркоязычные страны успешно сотрудничают в экономической сфере. Товарооборот между странами удвоился в прошлом году, достигнув 7 млрд долларов. Завтра Узбекистан вступит в ССТГ. Тем самым товарооборот резко возрастет и достигнет 12 млрд долларов", - сказал он.

Кроме того, Азербайджан до сих пор инвестировал 15,3 млрд долларов в страны ССТГ, а вложения этих стран в экономику Азербайджана составили 12,3 млрд долларов. В нашей стране действует 3 200 компаний из этих стран".