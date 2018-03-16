Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В прошлом году Азербайджан экспортировал товары на 2 млн манатов в рамках экспортных миссий.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Сахиль Бабаев.

По его словам, с целью наращивания экспорта отечественной продукции изучаются возможности зарубежных рынков: "Проведены исследования по 10 рынкам, 12 рынков еще изучаются".

Замминистра также отметил, что со следующего месяца на АЗС SOCAR в Грузии будут установлены стенды Made in Azerbaijan: "Если этот шаг будет успешным, мы применим его в других странах".