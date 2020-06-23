ВТО: Снижение объема мировой торговли товарами обновит исторический рекорд

Объем торговли товарами в мире может сократиться во втором квартале 2020 года на 18,5% вследствие пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном во вторник в Женеве докладе Всемирной торговой организации (ВТО).

"Объем торговли товарами уменьшился на 3% в годовом исчислении в первом квартале, согласно статистике ВТО. Первоначальные прогнозы на второй квартал, когда вирус и сопутствующие меры самоизоляции затронули значительную часть населения, указывают на падение на 18,5% в годовом исчислении", - отмечает организация.

Эксперты расценивают такое снижение как "исторически большое". Однако, по их словам, ситуация могла быть "гораздо хуже". В ВТО напомнили, что в опубликованном в апреле прогнозе на 2020 год рассматривались два сценария развития событий в связи с пандемией. Относительно оптимистичный сценарий предполагает снижение объема торговли товарами по итогам текущего года на 13%, а пессимистичный - на 32%. Чтобы реализовался первый вариант, торговля должна теперь расти ежеквартально в оставшуюся часть года на 2,5%, отмечается в докладе.

Вместе с тем, как полагают эксперты, перспективы на 2021 год выглядят неопределенными, поскольку снижение торговли может быть спровоцировано возможной второй волной коронавируса, более слабым, чем ожидается, экономическим ростом и торговыми ограничениями со стороны государств.

"Падение торговли, которое мы сейчас наблюдаем, является исторически большим - по сути, оно может стать самым резким из известных до сих пор, - заявил, комментируя публикацию доклада, генеральный директор ВТО Роберту Азеведу. - Однако позитивная новость состоит в том, что все могло обстоять гораздо хуже". Для смягчения удара, который наносит производству и торговле пандемия, напомнил он, большое значение имеют принимаемые сейчас политические решения. "Чтобы производство и торговля быстро восстанавливались в 2021 году, фискальная, денежная и торговая политика должны будут двигаться в одном направлении", - резюмировал глава ВТО.