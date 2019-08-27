Нацбанк: В 2019 году экспорт товаров Казахстана сократится

Национальный банк Казахстана прогнозирует снижение спроса на экспортную продукцию республики в 2019 году.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил глава ведомства Ерболат Досаев.

"Мы прогнозируем некоторое ослабление внешнего спроса на казахстанскую экспортную продукцию. Согласно прогнозу Нацбанка, экспорт товаров в 2019 году снизится на 12% в сравнении с 2018 годом", – сказал Досаев на заседании правительства во вторник.

По его словам, такая динамика складывается исходя из сценарного снижения цен на нефть с 71,6 долларов за баррель в 2018 году до 61,3 долларов в 2019 году.



