Азербайджанские мигранты в России могут получать пособия по безработице

Агентство стратегических инициатив в связи с пандемией коронавируса предложило кабмину России временно приравнять мигрантов к гражданам России и выплачивать им пособия по безработице.

Как передает Report, об этом пишет РБК.

Отмечается, что соответствующая инициатива уже направлена премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Данная идея возникла в связи с тем, что ряд мигрантов в условиях пандемии потеряли работу, однако при этом не могут уехать на родину.

Также АСИ предлагает организовать подготовку мигрантов «под высвобождающиеся рынки и для рынков обслуживания IT-инфраструктуры». Для реализации этой инициативы агентство считает нужным запустить перераспределение средств нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.