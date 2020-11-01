СМИ: второй карантин обойдется экономике Германии почти в 20 млрд евро

Новые карантинные меры, которые вступают в силу в Германии 2 ноября, обойдутся экономике страны примерно в €19,3 млрд.

Новые карантинные меры, которые вступают в силу в Германии 2 ноября, обойдутся экономике страны примерно в €19,3 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Welt am Sonntag.

Согласно рассчетам берлинского Института экономических исследований (DIW), больше всего - около €5,8 млрд - потеряют гастрономические заведения, которые будут закрыты как минимум на месяц, и отели.

Индустрия развлечений, спорт и учреждения культуры лишатся €2,1 млрд. Торговле второй за год локдаун обойдется в €1,3 млрд, а промышленности - в €5,2 млрд. Потери ожидают компании в сфере услуг, логистики.

В DIW, тем не менее, уверены, что в следующем году экономика ФРГ начнет восстанавливаться после кризиса, но только в том случае, если все же удастся остановить темпы распространения коронавируса.

Правительство ФРГ готово возместить фирмам значительную часть ожидаемого торгового оборота за ноябрь. Небольшие фирмы - до 50 сотрудников - получат долю в 75%, а более крупные - 70%. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заверила в субботу, что власти не оставят компании и предприятия в беде и согласовали меры общим объемом до €10 млрд с целью оказания им финансовой поддержки.