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СМИ: Twitter ищет новых инвесторов из-за оттока рекламодателей

СМИ: Twitter ищет новых инвесторов из-за оттока рекламодателей Офис компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью, находится в поиске новых инвестиций из-за оттока рекламодателей и приближающихся выплат по долгам.
Бизнес
17 декабря 2022 г. 04:02
СМИ: Twitter ищет новых инвесторов из-за оттока рекламодателей

Офис компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью, находится в поиске новых инвестиций из-за оттока рекламодателей и приближающихся выплат по долгам.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Управляющий директор семейного офиса владельца Twitter Илона Маска Джаред Бёрчалл на этой неделе предложил потенциальным инвесторам приобрести акции компании по цене $54,2. Столько же Маск заплатил за каждую акцию в октябре, чтобы сделать компанию частной.

Один из инвесторов производителя электромобилей Tesla Росс Гербер, ранее вложивший в покупку Twitter Маском около $1 млн, сообщил порталу, что в четверг вечером с ним связались представители компании для обсуждения еще одного раунда финансирования.

Переживает существенный отток рекламодателей из-за их неуверенности в подходе нового владельца к контролю над содержанием твитов. Это серьезно сказалось на доходах компании и ее способности выплачивать проценты по долгу, который составляет $13 млрд.

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