СМИ: Twitter ищет новых инвесторов из-за оттока рекламодателей

Офис компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью, находится в поиске новых инвестиций из-за оттока рекламодателей и приближающихся выплат по долгам.
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Управляющий директор семейного офиса владельца Twitter Илона Маска Джаред Бёрчалл на этой неделе предложил потенциальным инвесторам приобрести акции компании по цене $54,2. Столько же Маск заплатил за каждую акцию в октябре, чтобы сделать компанию частной.
Один из инвесторов производителя электромобилей Tesla Росс Гербер, ранее вложивший в покупку Twitter Маском около $1 млн, сообщил порталу, что в четверг вечером с ним связались представители компании для обсуждения еще одного раунда финансирования.
Переживает существенный отток рекламодателей из-за их неуверенности в подходе нового владельца к контролю над содержанием твитов. Это серьезно сказалось на доходах компании и ее способности выплачивать проценты по долгу, который составляет $13 млрд.