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СМИ: Российские олигархи потеряли почти $93 млрд из-за войны в Украине

СМИ: Российские олигархи потеряли почти $93 млрд из-за войны в Украине Российские олигархи потеряли в 2022 году около $92,6 млрд из-за войны в Украине.
Бизнес
30 декабря 2022 г. 00:49
СМИ: Российские олигархи потеряли почти $93 млрд из-за войны в Украине

Российские олигархи потеряли в 2022 году около $92,6 млрд из-за войны в Украине.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

По его сведениям, в феврале совокупное состояние богатейших россиян сократилось на $46,6 млрд. После введения западными странами антироссийских санкций они потеряли еще $47 млрд.

Ранее агентство в Bloomberg Billionaires Index, который публикуется с 2012 года и рассчитывается на основе стоимости акций компаний, сообщило, что с начала текущего года состояние богатейших бизнесменов РФ сократилось почти на $74,3 млрд.

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