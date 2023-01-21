СМИ: Около 80% сотрудников Twitter покинули компанию после прихода Маска

Около 80% сотрудников американской компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью, были уволены или уволились сами с тех пор, как компанию приобрел Илон Маск.

Около 80% сотрудников американской компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью, были уволены или уволились сами с тех пор, как компанию приобрел Илон Маск.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNBC.

По его информации, число штатных сотрудников компании сократилась примерно до 1,3 тыс. В частности, отдел, занимающийся рекомендациями по политике компании, дизайну и изменениям продукта с целью обеспечения безопасности пользователей, сейчас насчитывает менее 20 штатных сотрудников.

Под руководством Маска Twitter сократил численность персонала за счет массовых увольнений, другие сотрудники были вынуждены уйти после значительных изменений в политике компании.

В планах Маска закрытие многих международных офисов Twitter и нескольких подразделений в США, что может повлечь за собой сокращение штата компании до 2 тыс. человек, это рекордный показатель за последние 10 лет, указало издание.