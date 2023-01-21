СМИ: Около 80% сотрудников Twitter покинули компанию после прихода Маска

Около 80% сотрудников американской компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью, были уволены или уволились сами с тех пор, как компанию приобрел Илон Маск.
Как передает
По его информации, число штатных сотрудников компании сократилась примерно до 1,3 тыс. В частности, отдел, занимающийся рекомендациями по политике компании, дизайну и изменениям продукта с целью обеспечения безопасности пользователей, сейчас насчитывает менее 20 штатных сотрудников.
Под руководством Маска Twitter сократил численность персонала за счет массовых увольнений, другие сотрудники были вынуждены уйти после значительных изменений в политике компании.
В планах Маска закрытие многих международных офисов Twitter и нескольких подразделений в США, что может повлечь за собой сокращение штата компании до 2 тыс. человек, это рекордный показатель за последние 10 лет, указало издание.