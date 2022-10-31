СМИ: Huawei может окончательно покинуть Россию

Китайская компания Huawei полностью прекратила прямые поставки смартфонов в Россию и может окончательно уйти с российского рынка.

Китайская компания Huawei полностью прекратила прямые поставки смартфонов в Россию и может окончательно уйти с российского рынка.

Как передает Report, об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на два источника, близких к разным сотовым операторам, а также на источник, который работает в компании - крупном производителе смартфонов.

Huawei также не ввозит в РФ планшеты, ноутбуки, телевизоры и другую технику, заявил газете источник. "Huawei действительно не поставляет сейчас свои устройства в Россию напрямую", - подтвердил изданию другой собеседник.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков рассказал "Известиям", что некоторые единицы техники все еще продаются в официальном магазине бренда, но это - остатки прежних поставок. Отсутствие новых партий может привести к закрытию онлайн-магазина Huawei. Базовые станции для сотовой связи компания перестала поставлять в РФ еще весной. Кусков также отметил, что компания перевезла своих сотрудников в Казахстан и Узбекистан, и в ближайшее время они точно не вернутся.