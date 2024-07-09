СМИ: Число банкротств в ФРГ в первой половине 2024 года выросло на 41%

Рост количества банкротств в ФРГ в первой половине 2024 года составил 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост количества банкротств в ФРГ в первой половине 2024 года составил 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Handelsblatt.

По ее данным, за первые шесть месяцев 2024 года банкротами стали, в частности, 162 германских предприятия с оборотом более чем 10 млн евро. В числе обанкротившихся оказались известные компании, включая крупного производителя одежды Esprit и третьего по размеру туроператора Европы FTI. Такой рост количества неплатежеспособных компаний превышает прогнозы экспертов, ожидавших прироста банкротств за этот период примерно в 30%, отмечает издание.

По оценкам газеты, компаниям становится все труднее реструктуризировать бизнес, чтобы избежать банкротства. Так, анализ Falkenstag показал, что из 279 фирм, подавших заявления о банкротстве в 2023 году, к концу первой половины 2024 года удалось спасти лишь 35%. Среди причин такого положения Handelsblatt называет последствия пандемии коронавируса, инфляцию, включая повышение цен на энергоносители и сырье, ослабление потребительского спроса, а также неопределенность, вызванную глобальными кризисами, и негативные прогнозы по экономике Германии.

25 июня германское кредитное агентство Creditreform сообщило, что количество банкротств в ФРГ в первой половине 2024 года достигло 11 тыс. случаев, что стало самым высоким показателем почти за десятилетие. Ранее Международный валютный фонд снизил прогноз экономического роста Германии на 0,3 п.п., до 0,2% в 2024 году. ВВП ФРГ снизился в 2023 году на 0,3% по сравнению с предыдущим. Эксперты Федерального статистического ведомства Германии отметили по итогам прошлого года снижение покупательной способности населения вследствие роста потребительских цен.