СМИ: ByteDance в 2025 году вложит более $12 млрд в ИИ

Китайская ByteDance, владеющая соцсетью TikTok, планирует в 2025 году потратить более $12 млрд на инфраструктуру для искусственного интеллекта (ИИ).

Китайская ByteDance, владеющая соцсетью TikTok, планирует в 2025 году потратить более $12 млрд на инфраструктуру для искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

ByteDance планирует потратить 40 млрд юаней ($5,5 млрд) на приобретение чипов искусственного интеллекта в Китае в 2025 году. Кроме этого, компания инвестирует около $6,8 млрд за рубежом, чтобы нарастить свои возможности обучения базовой модели с использованием передовых технологий Nvidia.

Отмечается, что около 60% внутренних заказов ByteDance на полупроводники будут направлены китайским поставщикам, таким как Huawei и Cambricon, а остальная часть будет потрачена на чипы Nvidia, которые были упрощены для соответствия экспортному контролю США.

Источники изданий сообщают, что Пекин неофициально рекомендовал китайским технологическим компаниям закупать не менее 30% чипов у местных поставщиков.