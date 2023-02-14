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Британские СМИ: Азербайджан зарекомендовал себя как центр международной торговли и инвестиций

Британские СМИ: Азербайджан зарекомендовал себя как центр международной торговли и инвестиций Благодаря соглашениям о свободной торговле и транспортным связям Азербайджан, по сравнению с соседями по региону, зарекомендовал себя как многообещающий центр международной торговли и инвестиций.
Бизнес
14 февраля 2023 г. 10:30
Британские СМИ: Азербайджан зарекомендовал себя как центр международной торговли и инвестиций

Благодаря соглашениям о свободной торговле и транспортным связям, Азербайджан, по сравнению с соседями по региону, зарекомендовал себя как многообещающий центр международной торговли и инвестиций.

Как передает Report об этом говорится в статье, опубликованной в британском The Telegraph.

"Возможно, он [Азербайджан] небольшой, с населением чуть более 10 миллионов человек, но всего за три десятилетия независимости превратился в страну с быстрорастущей репутацией", - говорится в статье.

Азербайджан стремится укрепить свою репутацию как центра международной торговли и инвестиций. Огромный объем бизнеса осуществляется через Баку, а начало войны в Украине только ускорило этот процесс, т.к. страны ищут более стабильный рынок.

Помимо всего прочего, Азербайджан осознает необходимость диверсификации своего энергетического портфеля. На нефть и газ по-прежнему может приходиться большая часть экспорта и около 50% ВВП, однако ненефтяной сектор растет, и правительство взяло на себя обязательство финансировать возобновляемые источники энергии в течение следующего десятилетия, поставив цель к 2030 году достичь доли в 30% (за счет новых мощностей в 1500 МВт). Также, правительство Азербайджана приняло новую стратегию социально-экономического развития на следующее десятилетие, где концепция "зеленого роста" определена в качестве приоритетной области.

Помимо энергетики, Азербайджан переживает бурный рост в других секторах. В области ИТ и коммуникации были достигнуты успехи во время пандемии. Кибербезопасность и инфраструктура также открывают широкие возможности для британского бизнеса в Азербайджане. Однако одной из самых недавно появившихся потенциальных областей является сектор здравоохранения.

"Нет никаких сомнений в том, что Азербайджан - это рынок, предлагающий широкий спектр возможностей для британского бизнеса. Товарооборот между двумя странами за последние двенадцать месяцев составил 1,1 млрд фунтов стерлингов, и, похоже, в ближайшие годы он будет только расти", - заключили в статье.

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Версия на английском языке UK media: 'Rapidly modernising Azerbaijan has become a hub for international trade and investment'
Версия на азербайджанском языке Britaniya KİV: “Sürətlə modernləşən Azərbaycan beynəlxalq ticarət və investisiya mərkəzinə çevrilib”

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