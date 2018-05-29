Сменился начальник Бакинского главного таможенного управления

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Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Начальник Бакинского главного таможенного управления Государственного таможенного комитета Вусал Новрузов отправлен в распоряжение.

Как сообщает Report, на его место назначен начальник Главного таможенного управления автотранспорта Исмаил Гусейнов.

Кроме того, начальник Главного управления по борьбе с правонарушениями в таможенной сфере Баба Салаев также отправлен в распоряжение. Его сменил на этой должности Масум Эйнали оглы Расулов.