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    Сменился начальник Бакинского главного таможенного управления

    Начальник Главного управления по борьбе с правонарушениями в таможенной сфере отправлен в распоряжение
    © Report

    Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Начальник Бакинского главного таможенного управления Государственного таможенного комитета Вусал Новрузов отправлен в распоряжение.

    Как сообщает Report, на его место назначен начальник Главного таможенного управления автотранспорта Исмаил Гусейнов.

    Кроме того, начальник Главного управления по борьбе с правонарушениями в таможенной сфере Баба Салаев также отправлен в распоряжение. Его сменил на этой должности Масум Эйнали оглы Расулов. 

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