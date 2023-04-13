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Сменился глава ”Азерлотереи"

Сменился глава ”Азерлотереи" Сменился председатель правления (а также исполнительный директор) ОАО "Азерлотерея", принадлежащего Министерству экономики.
Бизнес
13 апреля 2023 г. 18:22
Сменился глава ”Азерлотереи

Осман Каракуш назначен на должность председателя правления и исполнительного директора ОАО "Азерлотерея" при Министерстве экономики Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на акционерное общество.

Ранее он занимал пост главы финансового департамента компании.

Согласно информации, ранее возглавлявший "Азерлотерею" Зафер Реисоглу покинул ОАО в связи с назначением на должность исполнительного директора крупнейшей компании по азартным играм и ставкам Турции Misli.com.

Отметим, что в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 16 января 2021 года ОАО "Азерлотерея" передана в управление на договорной основе дочерней компании турецкого холдинга Demirören Şans Oyunları Yatırımları A.Ş. - компании YMT Sans B.V.

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Версия на азербайджанском языке “Azərlotereya”nın rəhbəri dəyişib

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