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Сменилось руководство Бакинской обувной фабрики

Сменилось руководство Бакинской обувной фабрики Председатель правления ОАО "Бакинская обувная фабрика" Анар Дадашов освобожден от занимаемой должности.
Бизнес
5 января 2023 г. 17:07
Сменилось руководство Бакинской обувной фабрики

Председатель правления ОАО "Бакинская обувная фабрика" Анар Дадашов освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, руководство акционерным обществом поручено ранее возглавлявшему фабрику Гасанали Шахвердиеву.

"Бакинская обувная фабрика" создана на базе функционирующего с 2018 года ООО "Обувная фабрика ASK", принадлежащего ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация". В декабре прошлого года компания была приватизирована ООО "Пепи-Али крестьянское хозяйство". Уставный капитал компании составляет 7 851 794 маната.

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Версия на азербайджанском языке "Bakı Ayaqqabı Fabriki"nin rəhbərliyi dəyişdirilib

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