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Служба Госинспекции труда хочет получить сертификат ISO

Служба Госинспекции труда хочет получить сертификат ISO Служба Государственной инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения объявила открытый тендер на приобретение сертификатов ISO.
Бизнес
14 ноября 2023 г. 09:47
Служба Госинспекции труда хочет получить сертификат ISO

Служба Государственной инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения объявила открытый тендер на приобретение сертификатов ISO.

Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 100 манатов.

Претенденты могут представить предварительные документы до 11:00 4 декабря, а тендерное предложение и банковскую гарантию до 1% от его стоимости - до 20:00 12 декабря в административное здание агентства, расположенное по адресу: г. Баку, Ясамальский район, ул. Мухаммеда Нахчывани, 25 А.

Предложения будут рассмотрены 13 декабря в 11:00 по указанному адресу.

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