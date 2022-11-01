Слухи вокруг Toyota Prius. Какова реальная причина?

Рашад Сараджов, который является директором компании Toyota Кавказ по Азербайджану сегодня с нами для того, чтобы ответить на наши вопросы.

Рашад Сараджов, который является директором компании Toyota Кавказ по Азербайджану сегодня с нами для того, чтобы ответить на наши вопросы.

- Рашад бей, за последнее время в дорожно-транспортных происшествиях всё чаще фигурируют названия автомобилей, которые функционируют как такси. Как вы считаете, по какой причине это происходит?

- В последнее время количество людей, работающих в сфере такси, значительно возросло. К сожалению, с этим приростом увеличилось и количество неопытных водителей по причине которой названия автомобилей, работающих как такси, часто упоминаются в дорожно-транспортных происшествиях. Помимо этого, следует отметить, что неосторожность и поспешность также являются одной из основных причин аварий. Водителям же настоятельно советую управлять автомобилем осторожно, сдержанно и на основе взаимного уважения.

- Имеются утверждения, по поводу того, что в основном эти аварии происходят с Toyota Prius. Что вы можете сказать об этом?

- Да, мы в курсе о возникновении данной тенденции. Но как я уже упоминал чуть ранее, причиной аварий является не Toyota Prius, а неопытность некоторых водителей, управляющих этими автомобилями. Пользуясь случаем, отмечу, что поддержанные автомобили, которые завозятся в страну, в том числе и поддержанные Toyota Prius, чаще являются восстановленными автомобилями, затонувшими в результате наводнений или пострадавшими в результате серьёзных аварий. Далеко не все из них пребывают в технически исправном состоянии. Техническое обслуживание этих автомобилей осуществляется непрофессионалами, и во многих случаях в автомобилях используются не оригинальные запчасти. Естественно, поддельные детали изнашиваются быстрее, а в некоторых случаях могут и сами стать причиной аварии.

В целом, чтобы продлить срок службы своего автомобиля, мы рекомендуем водителям обязательно пользоваться услугами и оригинальными запчастями, предлагаемыми официальными центрами.

- Возможна ли одна из причин возникновении аварий быть то, что автомобиль не подлежит в полной мере пригодным для эксплуатации?

- Да, конечно. Случается так, что в автомобиле возникает какая-то незначительная неисправность. Поскольку это пока не оказывает влияния на езду в общем, водитель откладывает обращение в сервисную службу или продолжает управлять автомобилем до тех пор, пока не возникнет серьёзная опасность. Подобное пренебрежительно отношение приводит к ещё более серьёзным последствиям. В случае неисправности водителям следует незамедлительно обратиться в сервисные центры. В целом, каждое транспортное средство, находящееся в эксплуатации, должно периодически проходить технический осмотр и сервисное обслуживание. Будет лучше если они предпочтут официальные сервисные центры, поскольку только в официальных центрах имеется профессиональный и сертифицированный производителем технический персонал.

- Обязательно ли они должны выбирать официальный сервисный центр? Каковы его положительные стороны?

- В действительности обращаясь в официальные сервисные центры автовладельцы таким образом страхуют себя. Официальные сервисные центры — это единственные сертифицированные производителем представители, которые получили право на обслуживание и имеют высокие стандарты производителя. К примеру, в официальных центрах Тойота, технический персонал может получить разрешение на обслуживание автомобиля только после успешного завершения заводской программы сертификации.

В данном случае цель - показать, насколько ценны для нас клиенты. Официальные дилеры предоставляют 100% гарантию того, что запчасти изготовлены в соответствии со спецификациями Toyota и идеально подходят. Самое важное это то, что гарантийное обслуживание может осуществляться только у официальных дилеров. Добавлю, что в официальных сервисных центрах регулярно проводятся специальные сервисные кампании и осуществляются процессы проверки исправности транспортного средства. Рекомендуем вам воспользоваться ими.