Сливочное масло вдвое подорожало

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В Европе начался кризис сливочного масла. Как сообщает Report со ссылкой на Haberler, с начала года цены на сливочное масло в Европе выросли на 100%. Только в июне сливочное масло подорожало на 14%. В качестве причины указывается сокращение объемов производства молока и рост спроса на данный продукт.

Пищевые компании Европы заявляют о дефиците и росте цен на сливочное масло в ближайшие месяцы. В июле главный исполнительный директор крупнейшего европейского производителя молочной продукции Arla Педер Турборг отметил, что сейчас индекс цен ФАО на сливочное масло превысил 400 пунктов, в то время как в 2016 году был равен 200 пунктам. Он также предсказал рост цен на кондитерские изделия в ближайшие дни.

Аналитики заявляют о серьезном сокращении глобальных запасов сливочного масла. Так, в Европейском Союзе по состоянию на 1 июня запасы сливочного масла снизились до 1 396 тонн. Следует отметить, что эта цифра на 1 июня 2016 года составляла 92 548 тонн. То есть, спад составил 99%.

Report сообщает, что в 2016 году Азербайджан импортировал 14,365 тыс. тонн сливочного масла. Его стоимость составляет 48,384 млн в долларовом эквиваленте. За первые 6 месяцев текущего года было импортировано 7,767 тыс. тонн. Стоимость этих объемов импорта составила 32,688 млн долларов. Прогнозы показывают, что если цены до конца года останутся стабильными, на импорт сливочного масла будет потрачено 65 млн долларов. Это почти на 17 млн долларов или примерно 35% больше по сравнению с прошлым годом. Наряду со сливочным маслом ожидается повышение цен на другую молочную продукцию, что приведет к росту импорта в валютном эквиваленте.