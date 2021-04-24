Скорость новых автомобилей Renault ограничили для безопасности

Французская автомобилестроительная компания Renault приняла решение ограничить максимальную скорость всех новых моделей машин 180 км/ч

Французская автомобилестроительная компания Renault приняла решение ограничить максимальную скорость всех новых моделей машин 180 км/ч.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил генеральный директор Люка де Мео, выступая на общем собрании акционеров Renault.

Высокая скорость "является причиной более чем трети ДТП со смертельным исходом", отметил де Мео. "Мы ограничим ее в зависимости от конкретной модели. В любом случае она не будет превышать 180 км/ч", - уточнил он. Например, максимальная скорость новой модели Megane, производство которой должно начаться в 2022 году, будет ограничено 160 км/ч.

Как пояснил глава Renault, автомобили будут снабжены электронными устройствами Safety coach ("Инструктор по безопасности"), которые будут автоматически ограничивать скорость движения в соответствии с дорожными указателями и данными геолокации. Устройство способно реагировать на слишком быстрый вход автомобиля в вираж и принимать на себя управление, если особые датчики зафиксируют сильную усталость водителя.

По словам де Мео, Safety coach планируется устанавливать на всех автомобилях Renault.