Шахин Мустафаев: Страны ЕС инвестировали в экономику Азербайджана более $33 млрд

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Страны Европейского союза (ЕС) до сегодняшнего дня инвестировали в экономику Азербайджана 33,6 млрд долларов, а азербайджанские инвестиции в европейские страны достигают 15 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев в рамках проходящего в Баку бизнес-форума ЕС-Азербайджан.

"Для развития инвестиционного сотрудничества имеется большой потенциал и для этого в Азербайджане создана благоприятная бизнес-среда", - отметил министр.

По его словам, на данный момент в Азербайджане осуществляют деятельность 1600 компаний из стран ЕС.

Отношения между Азербайджаном и ЕС развиваются успешно во всех направлениях, как в политической сфере, так и в экономической, в частности в сфере энергетики, торговли, инвестиций, ИКТ, подчеркнул Ш.Мустафаев, добавив, что Азербайджан является основным торговым партнером ЕС на Кавказе. "78% торгового оборота ЕС со странами Южного Кавказа приходится на Азербайджан", - сказал министр.

На бизнес-форуме ЕС-Азербайджан, проходящем в пятый раз, принимают участие около 1000 компаний.