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Skoda представила новый концептуальный кроссовер Vision 7S

Skoda представила новый концептуальный кроссовер Vision 7S Чешская компания Skoda провела презентацию своего нового электрического концептуального кроссовера Vision 7S.
Бизнес
1 сентября 2022 г. 07:16
Skoda представила новый концептуальный кроссовер Vision 7S

Чешская компания Skoda провела презентацию своего нового электрического концептуального кроссовера Vision 7S.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, по данным компании, модель демонстрирует новый язык дизайна Skoda, в основе которого лежат традиционные ценности бренда: надежность, функциональность и аутентичность. Новинка выделяется массивными колесными арками, маленькой радиаторной решеткой, Т-образными фарами и фонарями, а также широким спойлером на двери багажник. Кроме того, на переднем бампере имеется надпись с названием модели.

Длина кроссовера составляет 5 016 мм, ширина – 1 940 мм, высота – 1 888 мм. Колесная база достигает 3 075 мм. Дорожный просвет - 242 мм.

В салоне на передней панели установлен большой сенсорный дисплей. Кроме того, у концепта Skoda Vision 7S отсутствует традиционная приборная доска. Все необходимые данные будут выводиться на лобовое стекло перед водителем.

Концептуальная модель оснащается батареей емкостью 89 кВтч, которая обеспечивает запас хода около 600 км. Мощность зарядного устройства достигает 200 кВт.

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