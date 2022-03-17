Скажется ли российско-украинский конфликт на рынке табачной продукции в Азербайджане?

В 2021 году около 70% сигарет, ввозимых в Азербайджан, были импортированы из Украины. Из этой страны в Азербайджан было ввезено 482,7 млн сигарет на сумму 12,093 млн долларов США. За тот же период в Азербайджане было произведено 14,351 млрд папирос и сига

В 2021 году около 70% сигарет, ввозимых в Азербайджан, были импортированы из Украины. Из этой страны в Азербайджан было ввезено 482,7 млн сигарет на сумму 12,093 млн долларов США. За тот же период в Азербайджане было произведено 14,351 млрд папирос и сигарет, из которых 316,31 млн были экспортированы. Поставки сигарет из Украины составили лишь незначительную часть внутреннего производства.

Азербайджан также из Украины получает переработанный курительный табак. В прошлом году в общем объеме импорта на долю Украины пришлось 98,2% в ценовом выражении и 96,9% - в количественном. Из Украины было закуплено 4 тыс. 466,95 тонн табака.

За тот же период в Азербайджане было произведено 4 тыс. 237,6 тонн ферментированного табака (табачного листа, прошедшего естественный и технологический процесс для производства табачных изделий). То есть внутреннее производство сигарет в значительной степени зависит от украинского табака. В настоящее время из-за начала Россией военных действий в Украине возможности по закупке табака из Украины равны нулю, и на данный момент нет никаких оснований полагать, что поставки будут возобновлены, по крайней мере, в ближайшие 1-2 месяца. Это может стать фактором, влияющим на предложение на внутреннем рынке и цены на сигареты.

С другой стороны, повышение по решению Кабинета министров с 13 апреля акцизной ставки на сигареты, содержащие табак, а также на сигареты, содержащие заменители табака, с 43 до 46,5 маната за 1 000 штук, а также на потребляемый табак и табачную продукцию с 12,9 до 14 манатов за 1 000 штук отразится на цене конечной продукции.

Депутат и бывший руководитель фабрики EUROPEAN TOBACCO Baku Руфат Гулиев подтвердил Report наличие проблемы в данной теме: "У нас имеются глубокие экономические и финансовые отношения с Украиной и Россией. Работающие в нашей стране заводы по производству сигарет частично приобретают продукцию, необходимую для производства, из Украины и России. Естественно, происходящее в настоящий момент окажет свое влияние. Возникнут серьезные проблемы в сфере транспорта, транзита, логистики. Но я бы не сказал, что этот эффект будет катастрофичным. Это естественное явление, происходящее влияет не только на нас, но и на весь мир".

Председатель Ассоциации производителей и экспортеров табака Ровшан Шарифов отметил, что никаких проблем с производством и переработкой табака не ожидается: "Мы закупаем семена табака и запчасти к необходимому оборудованию из США. У нас не должно возникнуть никаких проблем. До сих пор у нас имелась напряженность в продаже табака на внешнем рынке. Россия покупала у нас очень мало сигарет. Также Беларусь входит в число наших экспортеров. Мне кажется, что сейчас процессы подтолкнут Россию покупать у нас сигаретную продукцию. В нашей стране перерабатывается максимум 2 тыс. тонн табака. Большая часть его остается на складе, и не реализуется. То есть местный табак не пригоден для продажи. Вероятно, после этого украинский рынок будет заменен другим, т.к. имеющиеся там заводы, есть и в других странах. Возможно, мы тоже будем покупать из этих стран. Вероятна разница в ценах, если продукт едет из дальней страны, растут и транспортные расходы".

Что касается альтернативных стран, Р.Шарифов отметил: "Ассортимент сигарет очень широк. Сигареты, пользующиеся спросом, можно купить в той стране, где имеется завод. Я не предвижу напряженности в удовлетворении спроса населения на сигареты".

Финансовый контролер одной из компаний, занимающихся производством сигарет в Азербайджане, Рустам Мамедли сказал, что доля импорта в статистических данных выглядит высокой, так как в прошлые годы мы импортировали из Украины по большей части готовую продукцию: "В настоящее время все сигареты, кроме электронных, производятся на местном рынке. Конкретно на нашу компанию война между Россией и Украиной никакого влияния не оказывает, так как наше предприятие не завозит необходимую для производства сигарет продукцию из этих стран. Наш основной импортер - Турция. Также нужную нам продукцию мы приобретаем из Бразилии, Аргентины и на местном рынке".

R.Мамедли исключил рост цен на сигареты: "Искусственное завышение цен на табачные изделия невозможно, потому что применяется акцизный налог. Цена на сигареты может вырасти, если возрастет себестоимость. Из-за отсутствия зависимости от России и Украины для нашей компании невозможно повысить цены".