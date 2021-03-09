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Сингапур запретит продажу «нефтяных» автомобилей в 2025 году

Сингапур запретит продажу «нефтяных» автомобилей в 2025 году В стране более 40% такси являются дизельными автомобилями
Бизнес
9 марта 2021 г. 17:46
Сингапур запретит продажу «нефтяных» автомобилей в 2025 году

Сингапур стал еще одной из стран мира, объявившей войну бензиновым и дизельным автомобилям.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, с 2025 года в стране будет запрещено регистрировать новые авто с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Кроме того, предполагается ввести полный запрет на их использование в качестве таксомоторов,

Изначально планировалось ввести запрет на регистрацию «нефтяных» автомобилей в 2030 году, однако сейчас сроки были сдвинуты на пять лет назад. Власти Сингапура объясняют такое решение желанием сократить количество вредных выбросов в атмосферу.

Предполагается, что в 2040 году в стране будет полностью запрещено использование транспорта с ДВС.

Отдельный акцент на запрете с 2025 года машин с ДВС в качестве таксомоторов, скорее всего, вызван тем, что более 40% такси в Сингапуре являются дизельными автомобилями.

Как сообщалось ранее, Великобритания, Германия, Дания и др. страны планируют запретить продажу бензиновых и дизельных авто в 2030 году.

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Версия на английском языке Singapore to ban ICE car sales in 2025

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