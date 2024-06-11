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Singapore Airlines выплатит пострадавшим из-за турбулентности пассажирам компенсации

Singapore Airlines выплатит пострадавшим из-за турбулентности пассажирам компенсации Авиакомпания Singapore Airlines (SIA) объявила о выплате компенсаций пассажирам, пострадавшим во время сильной турбулентности на борту рейса из Лондона в Сингапур.
Бизнес
11 июня 2024 г. 11:11
Singapore Airlines выплатит пострадавшим из-за турбулентности пассажирам компенсации

Авиакомпания Singapore Airlines (SIA) объявила о выплате компенсаций пассажирам, пострадавшим во время сильной турбулентности на борту рейса из Лондона в Сингапур.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании на ее странице в Facebook.

"SIA подтверждает, что 10 июня мы направили предложения о выплате компенсаций пассажирам. Тем, кто получил небольшие травмы во время инцидента, мы предложили 10 тыс. долларов в качестве компенсации", - говорится в сообщении.

Пассажирам с тяжелыми травмами и которым требуется финансовая помощь для лечения Singapore Airlines заплатит по 25 тыс. долларов, что станет частью полной компенсации, которую позже получат пассажиры. Авиаперевозчик подчеркнул, что окончательные суммы для таких пассажиров будут обсуждаться с ними позже, когда это позволит их самочувствие.

Компания также вернет всем пассажирам деньги за билеты.

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Версия на английском языке Turbulence trauma: Singapore Airlines to pay up to $25,000 in compensation

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