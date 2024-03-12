В Азербайджане зарегистрированы 14 ведущих хорватских компаний

В Азербайджане зарегистрированы 14 хорватских компаний, 9 из которых задействованы в энергетической, транспортной и других сферах.

В Азербайджане зарегистрированы 14 хорватских компаний, 9 из которых задействованы в энергетической, транспортной и других сферах.

Как сообщает Report, об этом заявила директор Центра интернационализации бизнеса Хорватской экономической палаты Сильва Стипич Кобаль на азербайджано-хорватском бизнес-форуме в Баку.

По ее словам, товарооборот между двумя странами вырос в 4 раза по сравнению с 2017 годом.

"Хорватские компании работают в Азербайджане также в сфере IT, энергетики, сельского хозяйства и других областях", - сказала Кобаль.