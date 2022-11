Silk Way West Airlines заказывает двигатели GE Aerospace для усиления флота

Компания Silk Way West Airlines подписала соглашение с GE Aerospace на поставку 16 двигателей GE9X и GE90 для обновляемого парка дальнемагистральных самолетов Boeing.

Как передает report со ссылкой на сообщение компании, новые двигатели, являющиеся самыми мощными моделями в мире, будут способствовать достижению целей устойчивого развития азербайджанской грузовой авиакомпании за счет снижения расхода топлива.

Ранее компания Silk Way West Airlines объявила о закупе двух самолетов Boeing 777-8F, которые будут оснащены двигателями GE9X, а также будут получены двигатели GE90 для пяти самолетов Boeing 777F, которые были заказаны еще в апреле 2021 года. В целом заказ состоит из пяти двигателей GE9X и одиннадцати двигателей GE90, что в свою очередь будет способствовать модернизации грузового флота.

GE9X - это самый мощный авиационный двигатель в истории и самая тихая модель, когда-либо произведенная компанией GE. Он обеспечит снижение расхода топлива до 10% по сравнению с GE90-115B, и также, как и все коммерческие двигатели GE, модели GE9X и GE90 совместимы с любым экологически одобренным авиационным топливом. Таким образом, новые двигатели не только повысят операционные показатели Silk Way West Airlines, но и будут способствовать реализации ее стратегии повышения устойчивости грузовых авиаперевозок.



Во время церемонии подписания президент Silk Way Group Заур Ахундов отметил важность взаимоотношений с GE Aerospace, сказав: «Мы рады продолжить наше многолетнее успешное сотрудничество с GE Aerospace. Подписание этого соглашения знаменует собой укрепление наших отношений. Благодаря этому Silk Way West Airlines будет уверенно двигаться в устойчивое будущее с более эффективным флотом, отвечающим самым высоким стандартам по шуму и выбросам. Мы верим, что расширение партнерства поможет реализовать нашу долгосрочную стратегию по устойчивому развитию, а также выполнить наши обязательства по защите окружающей среды, и поспособствует улучшению услуг, оказываемых нашим ценным клиентам».

«Двигатель GE9X предлагает сочетание производительности и топливной экономичности, которое не имеет себе равных в своем классе, — сказала Кэти Маккензи, президент и главный исполнительный директор подразделения коммерческих двигателей в GE Aerospace. - Мы гордимся укреплением наших отношений с Silk Way West Airlines, поскольку они продолжают модернизировать свой флот для осуществления грузовых перевозок».

Отметим, что основанная в 2012 году в Баку, в самом сердце Шелкового пути, Silk Way West Airlines ежемесячно выполняет сотни рейсов по всему миру посредством флота, состоящего из 12 специализированных самолетов Boeing 747-8F и 747-400F, базирующихся в Международном аэропорту Гейдар Алиев. С целью расширения флота 28 апреля 2021 года Silk Way West Airlines подписала стратегическое соглашение с компанией Boeing на закуп пяти современных самолетов 777F, после чего 10 ноября 2022 года было подписано соглашение о приобретении еще двух новейших грузовых самолетов 777-8F. 28 июня 2022 года Silk Way West Airlines также размещает заказ на закуп двух самолетов Airbus A350F.

Годовой грузооборот авиакомпании превышает 500 000 тонн, а растущая маршрутная сеть охватывает более 40 направлений в Европе, СНГ, на Ближнем Востоке, в Центральной и Восточной Азии, Северной и Южной Америке.

GE Aerospace — ведущий мировой поставщик реактивных двигателей, компонентов и систем для коммерческих и военных самолетов с глобальной сервисной сетью обслуживания. GE Aerospace и ее совместные предприятия владеют базой из более чем 39 000 коммерческих и 26 000 двигателей для военных самолетов, и этот бизнес играет жизненно важную роль в формировании будущего полетов.