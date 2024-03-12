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Silk Way West Airlines вступил в Глобальный Договор ООН

Silk Way West Airlines вступил в Глобальный Договор ООН Silk Way West Airlines, одна из ведущих грузовых авиакомпаний Каспийского и Центрально-Азиатского региона, объявила о присоединении к инициативе Глобального Договора ООН. Этот решающий шаг подчеркивает приверженность авиакомпании устойчивому и этичному ве
Бизнес
12 марта 2024 г. 14:06
Silk Way West Airlines вступил в Глобальный Договор ООН

Silk Way West Airlines, одна из ведущих грузовых авиакомпаний Каспийского и Центрально-Азиатского региона, объявила о присоединении к инициативе Глобального Договора ООН. Этот решающий шаг подчеркивает приверженность авиакомпании устойчивому и этичному ведению бизнеса, устанавливая новый стандарт для ее деятельности и стратегического направления.

Присоединяясь к Глобальному Договору ООН, авиакомпания Silk Way West Airlines не только обязуется соответствовать всемирно известным моральным и этическим принципам Организации Объединенных Наций, но также получает доступ к обширному резервуару знаний, опыта и связей по всему миру. Это соглашение знаменует собой преобразующий путь для авиакомпании, обещающий повысить узнаваемость ее бренда и влияние в глобальном масштабе.

Участие в инициативе открывает для Silk Way West Airlines новые стратегические возможности, способствуя потенциальному сотрудничеству с широким кругом представителей отрасли. Партнерства такого рода направлены на стимулирование коллективных действий для достижения общих целей устойчивого развития. Благодаря Глобальному Договору авиакомпания получает неограниченный доступ к ряду инструментов и ресурсов корпоративного устойчивого развития и готова усовершенствовать свой подход к охране окружающей среды, социальной ответственности и этическому управлению.

Вольфганг Майер, президент авиакомпании Silk Way West Airlines, выразил энтузиазм по поводу присоединения к Глобальному Договору ООН, отметив: «Приверженность принципам Глобального Договора ООН станет основой нашей корпоративной ответственности. Это открывает для авиакомпании путь к систематическому подходу, реализации и распространению своей стратегии устойчивого развития, обеспечивая соответствие универсальным критериям и лучшим практикам».

В рамках своих обязательств по Глобальному Договору ООН авиакомпания Silk Way West Airlines обязуется интегрировать принципы устойчивого развития в свою основную деятельность, стремясь внести значимый вклад в достижение Целей ООН в Области Устойчивого Развития в рамках более широкой Повестки Дня в Области Устойчивого Развития на период до 2030 года. Авиакомпания намерена использовать свой отраслевой опыт для содействия развитию устойчивой авиации, осознавая свою роль в продвижении устойчивого развития во всем мире.

Основанная в 2012 году в Баку, в самом сердце Шелкового пути, Silk Way West Airlines ежемесячно выполняет сотни рейсов по всему миру посредством флота, состоящего из 14 специализированных самолетов Boeing 777F, Boeing 747-8F и 747-400F, базирующихся в Международном аэропорту Гейдар Алиев. С целью расширения флота 28 апреля 2021 г. Silk Way West Airlines подписала стратегическое соглашение с компанией Boeing на закуп пяти современных самолетов 777F, после чего 10 ноября 2022 г. было подписано соглашение о приобретении еще двух новейших грузовых самолетов 777-8F. 28 июня 2022 года Silk Way West Airlines также размещает заказ на закуп двух самолетов Airbus A350F.

Годовой грузооборот авиакомпании превышает 500 000 тонн, а растущая маршрутная сеть охватывает более 40 направлений в Европе, СНГ, на Ближнем Востоке, в Центральной и Восточной Азии, Северной и Южной Америке.

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Версия на азербайджанском языке Silk Way West Airlines BMT-nin Qlobal Sazişinə qoşuldu

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