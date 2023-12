Silk Way West Airlines расширяет свой флот и грузоподъемность

Silk Way West Airlines, одна из ведущих грузовых авиакомпаний Каспийского и Центрально-Азиатского региона, объявляет о расширении своего флота за счет добавления двух грузовых самолетов Boeing 777F. Эта инвестиция является ответом на растущий спрос на грузовые авиаперевозки и подчеркивает стремление авиакомпании предоставлять эффективные и надежные транспортные решения по всему миру.

Эти двухмоторные самолеты оснащены последними инновационными разработками в области технологической и топливной эффективности, и тем самым расширяют возможности Silk Way West Airlines по доставке грузов максимально быстро и надежно. Расширение парка означает также существенное увеличение грузоподъемности, что позволяет перевозчику удовлетворять растущие потребности своих клиентов в различных отраслях, включая электронную коммерцию, фармацевтику и производство. Благодаря новым дополнениям авиакомпания еще более укрепит свои позиции в качестве одного из ведущих мировых грузовых перевозчиков, обеспечивая обширную сеть доставок и эффективные связи между ключевыми рынками грузовых авиаперевозок.

Это расширение также отражает стремление Silk Way West Airlines минимизировать свое воздействие на окружающую среду. Новые самолеты оснащены передовыми экологически чистыми техническими решениями, которые сокращают выбросы углекислого газа в соответствии со стремлениями по созданию более экологичной авиационной отрасли.

Вольфганг Майер, президент Silk Way West Airlines, прокомментировал: "С добавлением этих экологически чистых самолетов к нашему парку, мы осуществляем переход на новые стандарты грузовых авиаперевозок. Это расширение является ключевым шагом в стремлении предоставлять грузовые услуги мирового класса, так как отражает нашу приверженность удовлетворению растущих потребностей клиентов и сохраняет при этом упор на устойчивость и эффективность".

Основанная в 2012 году в Баку, в самом сердце Шелкового пути, Silk Way West Airlines ежемесячно выполняет сотни рейсов по всему миру посредством флота, состоящего из 14 специализированных самолетов Boeing 777F, Boeing 747-8F и 747-400F, базирующихся в Международном аэропорту Гейдар Алиев. С целью расширения флота 28 апреля 2021 г. Silk Way West Airlines подписала стратегическое соглашение с компанией Boeing на закуп пяти современных самолетов 777F, после чего 10 ноября 2022 г. было подписано соглашение о приобретении еще двух новейших грузовых самолетов 777-8F. 28 июня 2022 года Silk Way West Airlines также размещает заказ на закуп двух самолетов Airbus A350F.

Годовой грузооборот авиакомпании превышает 500 000 тонн, а растущая маршрутная сеть охватывает более 40 направлений в Европе, СНГ, на Ближнем Востоке, в Центральной и Восточной Азии, Северной и Южной Америке.