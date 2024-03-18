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Silk Way West Airlines продолжает обновление флота посредством приобретения еще одного Boeing 777 Freighter

Silk Way West Airlines продолжает обновление флота посредством приобретения еще одного Boeing 777 Freighter Silk Way West Airlines, ведущая грузовая авиакомпания Каспийского и Центрально-Азиатского региона, следуя обязательствам по обновлению своего современного и экологически чистого флота, подписала дополнение к контракту с Boeing на приобретение еще одного B
Бизнес
18 марта 2024 г. 14:29
Silk Way West Airlines продолжает обновление флота посредством приобретения еще одного Boeing 777 Freighter

Silk Way West Airlines, ведущая грузовая авиакомпания Каспийского и Центрально-Азиатского региона, следуя обязательствам по обновлению своего современного и экологически чистого флота, подписала дополнение к контракту с Boeing на приобретение еще одного Boeing 777 Freighter, поставка которого запланирована на 2025 год. Этот контракт является приложением к первичному соглашению, подписанному в апреле 2021 года, и еще раз демонстрирует приверженность Silk Way West Airlines принципам устойчивого развития в отрасли грузовых авиаперевозок.

Согласно основному контракту авиакомпания Silk Way West Airlines обязалась закупить пять самолетов Boeing 777 Freighter, два из которых уже доставлены, а поставка остальных должна быть осуществлена до конца 2027 года.

Благодаря передовым технологиям Boeing 777 Freighter известен своими экологически чистыми характеристиками, предлагающими сниженные выбросы и более низкий расход топлива по сравнению с другими грузовыми самолетами. Этот самолет оснащен инновационными функциями и технологиями, которые повышают эксплуатационную эффективность и одновременно снижают воздействие на окружающую среду. От легких композитных материалов до усовершенствованной аэродинамики Boeing 777 Freighter устанавливает новые стандарты экологичности в сфере грузовых авиаперевозок.

«Будучи приверженными принципам устойчивого развития, мы стараемся снизить наше воздействие на окружающую среду», - сказал Заур Ахундов, президент Silk Way Group. «Приобретение еще одного самолета Boeing 777 Freighter является свидетельством нашего постоянного стремления демонстрировать ответственность в своей работе и минимизировать выбросы углекислого газа. Мы горды продолжить свое партнерство с Boeing с целью дальнейшего обновления нашего флота и внесения вклада в более экологичное будущее авиационной отрасли».

«Не имеющий себе равных по вместимости, дальности полетов и эффективности, Boeing 777 Freighter поможет компании Silk Way West Airlines расширить свои грузовые перевозки мирового класса», — сказал Пол Риги, вице-президент Boeing по коммерческим продажам и маркетингу в Евразии. «Поскольку авиакомпания продолжает строить свой современный флот, мы гордимся тем, что являемся частью этого действия и предоставляем Silk Way West Airlines лучшие решения для поддержки ее будущего роста».

Основанная в 2012 году в Баку, в самом сердце Шелкового пути, Silk Way West Airlines ежемесячно выполняет сотни рейсов по всему миру посредством флота, состоящего из 14 специализированных самолетов Boeing 777F, Boeing 747-8F и 747-400F, базирующихся в Международном аэропорту Гейдар Алиев. С целью расширения флота 28 апреля 2021 г. Silk Way West Airlines подписала стратегическое соглашение с компанией Boeing на закуп пяти современных самолетов 777F, после чего 10 ноября 2022 г. было подписано соглашение о приобретении еще двух новейших грузовых самолетов 777-8F. 28 июня 2022 года Silk Way West Airlines также размещает заказ на закуп двух самолетов Airbus A350F.

Годовой грузооборот авиакомпании превышает 500 000 тонн, а растущая маршрутная сеть охватывает более 40 направлений в Европе, СНГ, на Ближнем Востоке, в Центральной и Восточной Азии, Северной и Южной Америке.

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Версия на азербайджанском языке Silk Way West Airlines daha bir Boeing 777 Freighter ilə donanmasını yeniləməyə davam edir

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