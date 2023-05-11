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Silk Way West Airlines объявил о предстоящем "Caspian Air Cargo Summit 2023" на выставке "Air Cargo Europe" в Мюнхене

Silk Way West Airlines объявил о предстоящем "Caspian Air Cargo Summit 2023" на выставке "Air Cargo Europe" в Мюнхене Во время участия на крупнейшей транспортной выставке "Air Cargo Europe" в Мюнхене одна из ведущих грузовых авиакомпаний Каспийского и Центрально-Азиатского региона Silk Way West Airlines совместно с Euroavia International объявила о проведении "Caspian Ai
Бизнес
11 мая 2023 г. 18:53
Silk Way West Airlines объявил о предстоящем Caspian Air Cargo Summit 2023 на выставке Air Cargo Europe в Мюнхене

Во время участия на крупнейшей транспортной выставке "Air Cargo Europe" в Мюнхене одна из ведущих грузовых авиакомпаний Каспийского и Центрально-Азиатского региона Silk Way West Airlines совместно с Euroavia International объявила о проведении "Caspian Air Cargo Summit 2023", который состоится 23-25 октября 2023 года в Баку в отеле JW Marriott Absheron.

На этом мероприятии ожидается участие ключевых игроков сферы грузовых авиаперевозок со всего мира с целью обсуждения тенденций, проблем и возможностей этой отрасли.

Во время "Caspian Air Cargo Summit 2023" будет рассмотрен широкий круг тем, включая логистику, транспорт, электронную коммерцию и многое другое. У участников будет возможность обменяться идеями и передовым опытом, а также изучить новые возможности для бизнеса. "Caspian Air Cargo Summit 2023" обещает стать увлекательным и информативным мероприятием, и Silk Way West Airlines приложит все усилия, чтобы обеспечить ценный и продуктивный опыт для всех участников.

"Мы рады, что в этом году на повестке дня снова стоит проведение "Caspian Air Car Summit 2023". Это саммит номер один по грузовым авиаперевозкам в Центрально-Азиатском регионе, на котором ожидается участие руководителей высшего звена со всего мира в самом сердце одного из ключевых мировых торговых коридоров. Мероприятие предоставит участникам актуальную информацию о тенденциях роста грузовых авиаперевозок региона, а также возможность для налаживания контактов. Будучи ведущим грузовым перевозчиком в Центральной Азии, мы с нетерпением ожидаем прибытие участников со всего мира", — сказал Вольфганг Майер, президент Silk Way West Airlines.

Ларс Гуннар-Комен, основатель и директор Euroavia International добавил: "Я очень рад, что "Caspian Air Cargo Summit 2023" возобновляет свою работу этой осенью после четырехлетнего перерыва. "Caspian Air Cargo Summit" всегда привлекал в Баку ключевых специалистов по грузовым авиаперевозкам своими широкими возможностями. Мероприятие этого года будет посвящено торговому маршруту Европа-Азия, электронной коммерции, грузовым самолетам, инновациям в логистике, устойчивой цепочке поставок и перспективам мирового рынка. "Caspian Air Cargo Summit 2023" — это идеальная универсальная платформа для ознакомления с последними разработками в сфере авиационной логистики".

Для получения дополнительной информации о "Caspian Air Cargo Summit 2023", в том числе о возможностях спонсорства и деталях регистрации, посетите веб-сайт мероприятия www.caspiancargosummit.com Регистрация на "Caspian Air Cargo Summit 2023" уже открыта.

Основанная в 2012 году в Баку, в самом сердце Шелкового пути, Silk Way West Airlines ежемесячно выполняет сотни рейсов по всему миру посредством флота, состоящего из 12 специализированных самолетов Boeing 747-8F и 747-400F, базирующихся в Международном аэропорту Гейдар Алиев. С целью расширения флота 28 апреля 2021 года Silk Way West Airlines подписала стратегическое соглашение с компанией Boeing на закуп пяти современных самолетов 777F, после чего 10 ноября 2022 года было подписано соглашение о приобретении еще двух новейших грузовых самолетов 777-8F. 28 июня 2022 года Silk Way West Airlines также разместила заказ на закуп двух самолетов Airbus A350F.

Годовой грузооборот авиакомпании превышает 500 000 тонн, а растущая маршрутная сеть охватывает более 40 направлений в Европе, СНГ, на Ближнем Востоке, в Центральной и Восточной Азии, Северной и Южной Америке. Для получения дополнительной информации о Silk Way West Airlines и ее услугах посетите сайт www.silkwaywest.com.

Euroavia International была основана в 1988 году и специализируется на предоставлении профессиональных услуг для аэропортов и авиационной отрасли. Компания организует конференции, связанные с авиацией, уделяя особое внимание последним тенденциям и экономике в секторе грузовых авиаперевозок. С 1999 года Euroavia International организовала 47 конференций в 13 странах Африки, Европы, Ближнего Востока и Восточной Азии. Другими флагманскими мероприятиями являются Nordic Air Cargo Symposium, Future of Norwegian Seafood Air Logistics и World Cargo Summit.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Silk Way West Airlines" Münhendəki "Air Cargo Europe" sərgisində "Caspian Air Cargo Summit 2023" tədbirinin keçirilməsini elan edib

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