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Silk Way West Airlines и China Henan Aviation Group подписали меморандум о взаимопонимании

Silk Way West Airlines и China Henan Aviation Group подписали меморандум о взаимопонимании Silk Way West Airlines, одна из ведущих грузовых авиакомпаний Каспийского и Центрально-Азиатского региона, объявила о подписании меморандума о взаимопонимании с China Henan Aviation Group на выставке Air Cargo China 2024 в Шанхае. Это стратегическое парт
Бизнес
26 июня 2024 г. 14:57
Silk Way West Airlines и China Henan Aviation Group подписали меморандум о взаимопонимании

Silk Way West Airlines, одна из ведущих грузовых авиакомпаний Каспийского и Центрально-Азиатского региона, объявила о подписании меморандума о взаимопонимании с China Henan Aviation Group на выставке Air Cargo China 2024 в Шанхае. Это стратегическое партнерство направлено на повышение эффективности грузовых авиаперевозок между Чжэнчжоу и Баку с целью создать надежную модель двустороннего хаба, которая охватывает Азиатско-Тихоокеанский регион и соединяет Европу, Америку и Африку.

В этом году компания Silk Way West Airlines впервые приняла участие на Air Cargo China 2024, продемонстрировав стремление авиакомпании расширять свою деятельность на глобальном рынке и изучать новые возможности для бизнеса. Участвуя на этом престижном мероприятии, авиакомпания Silk Way West Airlines была нацелена укрепить свое присутствие на азиатском рынке и способствовать развитию новых партнерских отношений в международной отрасли грузовых авиаперевозок.

Silk Way West Airlines успешно работает на китайском рынке уже более десяти лет, постоянно расширяя спектр своих услуг и укрепляя сеть. Меморандум о взаимопонимании с China Henan Aviation Group представляет собой важную веху на пути развития авиакомпании, обещая укрепить взаимодействие и открыть новые возможности для роста.

Это сотрудничество предоставит возможность использовать преимущества обеих сторон, такие как стратегическое расположение, обширная сеть маршрутов и различные ценные ресурсы. Объединив усилия, Silk Way West Airlines и China Henan Aviation Group стремятся значительно увеличить частоту грузовых маршрутов между Чжэнчжоу и Баку. Согласно этой инициативе Чжэнчжоу будет позиционироваться как ключевой хаб Азиатско-Тихоокеанского региона, а Баку как центральный хаб Европы, Америки, Африки и других регионов.

Дженни Чжао, вице-президент Азиатско-Тихоокеанского региона компании Silk Way West Airlines, заявила: "Мы очень рады партнерству с China Henan Aviation Group. Это сотрудничество увеличивает нашу пропускную способность и объем грузов в Чжэнчжоу, а также обеспечивает удобную и эффективную наземную поддержку. Это является значительным шагом на пути укрепления сотрудничества между нашими двумя странами в рамках инициативы "Один пояс и один путь".

Основанная в 2012 году в Баку, в самом сердце Шелкового пути, Silk Way West Airlines ежемесячно выполняет сотни рейсов по всему миру посредством флота, состоящего из 12 специализированных самолетов Boeing 777F, Boeing 747-8F и 747-400F, базирующихся в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Согласно стремлению к устойчивому развитию и эффективности авиакомпания Silk Way West Airlines планирует к 2030 году обновить свой парк новыми современными самолетами, в числе которых четыре Boeing 777F, два Boeing 777-8F и два Airbus A350F, посредством которых намерена обеспечивать глобальные потребности в логистике.

Авиакомпания предлагает комплексные грузовые перевозки по более чем 40 направлениям мира в Европе, СНГ, на Ближнем Востоке, в Азии и Америке, обеспечивая годовой грузооборот, превышающий 500 000 тонн.

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Версия на азербайджанском языке "Silk Way West Airlines" və "China Henan Aviation Group" arasında anlaşma memorandumu imzalanıb

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