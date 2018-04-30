Silk Way Holding учредил новую компанию

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Министерство налогов 26 апреля зарегистрировало компанию ООО Silk Way Connect.

Как сообщает Report, новая компания зарегистрирована по единому с ООО Silk Way Holding юридическому адресу – г. Баку, Хазарский район, поселок Бина, международный аэропорт Гейдар Алиев.

Это означает, что, как и большинство компаний холдинга, Silk Way Connect будет действовать в сфере авиации. Уставный капитал компании составляет 200 манатов, законным представителем является Эмин Этибар оглу Алекперзаде.