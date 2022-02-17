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Silk Way Airlines вошла в ТОП-5 по воздушным грузоперевозкам в Грузии

Silk Way Airlines вошла в ТОП-5 по воздушным грузоперевозкам в Грузии В январе этого года Silk Way Airlines перевезла в Грузию 66 445 тонн грузов
Бизнес
17 февраля 2022 г. 12:35
Silk Way Airlines вошла в ТОП-5 по воздушным грузоперевозкам в Грузии

В январе этого года Silk Way Airlines перевезла в Грузию 66 445 тонн грузов.

Об этом сообщило Агентство гражданской авиации Грузии, сообщает грузинское бюро Report.

В отчетном месяце азербайджанская компания вошла в первую пятерку по грузоперевозкам в международном аэропорту Тбилиси.

Лидером стала люксембургская компания Cargolux Airlines (230 885 тонн), на 2-ом месте -турецкая Turkish Cargo (225 528 тонн), на 3-ем - молдавская Fly Pro (190 176 тонн), на 4-ом грузинская Georgian Airways Cargo (133 292 тонны).

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Версия на английском языке Azerbaijan's Silk Way Airlines ranks 5th among cargo carriers in Georgia
Версия на азербайджанском языке “Silk Way Airlines” Gürcüstanda ilk 5-liyə daxil olub

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