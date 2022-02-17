Silk Way Airlines вошла в ТОП-5 по воздушным грузоперевозкам в Грузии

Silk Way Airlines вошла в ТОП-5 по воздушным грузоперевозкам в Грузии

В январе этого года Silk Way Airlines перевезла в Грузию 66 445 тонн грузов

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В январе этого года Silk Way Airlines перевезла в Грузию 66 445 тонн грузов. Об этом сообщило Агентство гражданской авиации Грузии, сообщает грузинское бюро Report. В отчетном месяце азербайджанская компания вошла в первую пятерку по грузоперевозкам в международном аэропорту Тбилиси. Лидером стала люксембургская компания Cargolux Airlines (230 885 тонн), на 2-ом месте -турецкая Turkish Cargo (225 528 тонн), на 3-ем - молдавская Fly Pro (190 176 тонн), на 4-ом грузинская Georgian Airways Cargo (133 292 тонны). Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Azerbaijan's Silk Way Airlines ranks 5th among cargo carriers in Georgia