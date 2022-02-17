Silk Way Airlines вошла в ТОП-5 по воздушным грузоперевозкам в Грузии

В январе этого года Silk Way Airlines перевезла в Грузию 66 445 тонн грузов.
Об этом сообщило Агентство гражданской авиации Грузии, сообщает грузинское бюро Report.
В отчетном месяце азербайджанская компания вошла в первую пятерку по грузоперевозкам в международном аэропорту Тбилиси.
Лидером стала люксембургская компания Cargolux Airlines (230 885 тонн), на 2-ом месте -турецкая Turkish Cargo (225 528 тонн), на 3-ем - молдавская Fly Pro (190 176 тонн), на 4-ом грузинская Georgian Airways Cargo (133 292 тонны).