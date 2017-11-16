Siemens сократит около 6,9 тыс сотрудников по всему миру

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Немецкий промышленный концерн Siemens AG сократит около 6,9 тысячи рабочих мест по всему миру в процессе реструктуризации, половина из сокращений затронет Германию.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

"Согласно планам, представленным представителям работников, около 6,9 тысячи сотрудников по всему миру будут сокращены в течение нескольких лет в испытывающих затруднения подразделениях. Приблизительно половина из этих рабочих мест находится в Германии", - сообщается в релизе.