 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Siemens сократит около 6,9 тыс сотрудников по всему миру

    Приблизительно половина из этих рабочих мест находится в Германии

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Немецкий промышленный концерн Siemens AG сократит около 6,9 тысячи рабочих мест по всему миру в процессе реструктуризации, половина из сокращений затронет Германию.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

    "Согласно планам, представленным представителям работников, около 6,9 тысячи сотрудников по всему миру будут сокращены в течение нескольких лет в испытывающих затруднения подразделениях. Приблизительно половина из этих рабочих мест находится в Германии", - сообщается в релизе.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi