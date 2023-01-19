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Siemens готова внести свой вклад в продвижение Азербайджана к устойчивому будущему

Siemens готова внести свой вклад в продвижение Азербайджана к устойчивому будущему Компания Siemens готова посодействовать продвижению Азербайджана к устойчивому будущему.
Бизнес
19 января 2023 г. 11:41
Siemens готова внести свой вклад в продвижение Азербайджана к устойчивому будущему

Компания Siemens готова посодействовать продвижению Азербайджана к устойчивому будущему.

Об этом Report сказал председатель правления Siemens Джим Хагеманн Снейб.

“Siemens - одна из компаний, которые делают инфраструктуру будущего устойчивой. Мы занимаемся транспортными и энергетическими системами, созданием систем для производства, здравоохранения, городской инфраструктуры. Так что мы можем внести свой вклад для устойчивого развития и вашей страны. Мы глобальная компания, и, конечно, для нас было бы честью участвовать в продвижении вашей страны к устойчивому будущему”, - сказал он.

Он также добавил, что из-за войны в Украине и проблем энергетической безопасности мир движется назад к традиционным источникам энергии.

“Но я думаю, что война является очень важным напоминанием о том, что нам нужно гораздо быстрее двигаться в будущее. Сейчас не время, чтобы двигаться назад, это момент, чтобы приблизить будущее. Нам не нужно зависеть от ископаемого топлива любого вида. Я думаю, что война показывает нам, почему мы не должны этого делать. У каждой страны достаточно энергии ветра и солнца, чтобы стать действительно энергонезависимыми”, - сказал он.

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Версия на английском языке Siemens ready to participate in leapfrogging Azerbaijan to sustainable future

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