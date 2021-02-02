Siemens Energy собирается сократить почти 8 тысяч сотрудников

Большая часть сокращений пройдет к 2023 году

Немецкая компания Siemens Energy, работающая в области технологий для энергетики, планирует сократить штат, задействованный в разных странах, на 7,8 тысячи человек к 2025 году в рамках плана повышения конкурентоспособности.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе компании.

"В дополнение к сокращению расходов, не связанных с персоналом, Siemens Energy планирует сократить текущий глобальный штат до 2025 года примерно на 7 800 рабочих мест в сегментах газа и электроэнергии", — говорится в релизе.

Исходя из того, что штат компании превышает 91 тысячу человек, сокращены будут чуть более 8,5% сотрудников.

При этом примерно три четверти сокращений придется на управление, администрирование и продажи. А географическое распределение сокращений примерно такое: 3 тысячи человек в Германии, 1,7 тысячи — в США и 3,1 тысячи сотрудников в других местах по всему миру. Отмечается также, что большая часть сокращений пройдет к 2023 году.

Siemens Energy была образована в прошлом году путем выделения из немецкого концерна Siemens AG. Компания предлагает широкий спектр продуктов, решений и услуг практически по всей энергетической цепочке. Работает более чем в 90 странах мира.