О нас
Report Georgia
Аудио новости

Siemens Energy собирается сократить почти 8 тысяч сотрудников

Siemens Energy собирается сократить почти 8 тысяч сотрудников Большая часть сокращений пройдет к 2023 году
Бизнес
2 февраля 2021 г. 16:42
Siemens Energy собирается сократить почти 8 тысяч сотрудников

Немецкая компания Siemens Energy, работающая в области технологий для энергетики, планирует сократить штат, задействованный в разных странах, на 7,8 тысячи человек к 2025 году в рамках плана повышения конкурентоспособности.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе компании.

"В дополнение к сокращению расходов, не связанных с персоналом, Siemens Energy планирует сократить текущий глобальный штат до 2025 года примерно на 7 800 рабочих мест в сегментах газа и электроэнергии", — говорится в релизе.

Исходя из того, что штат компании превышает 91 тысячу человек, сокращены будут чуть более 8,5% сотрудников.

При этом примерно три четверти сокращений придется на управление, администрирование и продажи. А географическое распределение сокращений примерно такое: 3 тысячи человек в Германии, 1,7 тысячи — в США и 3,1 тысячи сотрудников в других местах по всему миру. Отмечается также, что большая часть сокращений пройдет к 2023 году.

Siemens Energy была образована в прошлом году путем выделения из немецкого концерна Siemens AG. Компания предлагает широкий спектр продуктов, решений и услуг практически по всей энергетической цепочке. Работает более чем в 90 странах мира.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое важное

МВД Азербайджана предупреждает: проведение свадеб и обручений запрещено 
МВД Азербайджана предупреждает: проведение свадеб и обручений запрещено 
2 февраля 2021 г. 17:39
СГБ вычислила врача, распространявшего ложную информацию о коронавирусе
СГБ вычислила врача, распространявшего ложную информацию о коронавирусе
2 февраля 2021 г. 17:00
Грандиозный аэропорт на месте руин
ФотоГрандиозный аэропорт на месте руин
2 февраля 2021 г. 15:20
В Азербайджане повысят пенсии, пособия и стипендии
В Азербайджане повысят пенсии, пособия и стипендии
2 февраля 2021 г. 14:59
В Азербайджане будет увеличен обхват адресной помощи
В Азербайджане будет увеличен обхват адресной помощи
2 февраля 2021 г. 14:50
ВОЗ: Не стоит думать, что новые мутации не придут в Азербайджан
ВОЗ: Не стоит думать, что новые мутации не придут в Азербайджан
2 февраля 2021 г. 14:46
Ильхам Алиев принял зампреда Партии националистического движения Турции
Ильхам Алиев принял зампреда Партии националистического движения Турции
2 февраля 2021 г. 13:04
Армения нарушила режим прекращения огня в Газахском направлении границы
Армения нарушила режим прекращения огня в Газахском направлении границы
2 февраля 2021 г. 10:06
Камеры безопасности на улицах Баку
Камеры безопасности на улицах Баку
2 февраля 2021 г. 09:56
Президент: Я объявил Шушу культурной столицей, а не столицей чиновников
Президент: Я объявил Шушу культурной столицей, а не столицей чиновников
2 февраля 2021 г. 01:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi