Швейная фабрика в Ханкенди - яркий пример инвестиционного сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном

Швейная фабрика в Ханкенди — яркий пример экономического и инвестиционного сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном.

Швейная фабрика в Ханкенди — яркий пример экономического и инвестиционного сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом было заявлено во время организации медиа-тура на швейную фабрику.

Отмечено, что строительство швейной фабрики в Ханкенди было реализовано по поручению президентов двух стран и стало результатом углубления экономического и инвестиционного сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном. Эта совместная фабрика является символом успешного партнерства между нашими странами. Проект не только создает новые возможности для развития легкой промышленности в Азербайджане, но и способствует развитию традиционных дружественных и экономических связей между Азербайджаном и Узбекистаном.

На фабрике производится 150 видов мужской, 300 видов женской и 150 видов детской одежды из различных тканей. В будущем планируется производить мужские рубашки, а также специальную и военную одежду. В настоящее время на фабрике ежедневно производится 2 500 единиц различной трикотажной продукции, и предполагается увеличение этой цифры до 10 000. 80% продукции будет экспортироваться в различные страны. На первом этапе проекта были трудоустроены 250 человек, прошедших профессиональное обучение. В общей сложности на фабрике будет создано 500 рабочих мест. Основными работниками являются граждане, вернувшиеся в освобожденные территории и проживающие в окрестных районах.

Начальная инвестиционная стоимость проекта составляет 6 миллионов манатов, для обеспечения поставок сырья осуществляется совместное промышленное сотрудничество. Фабрика работает на основе местного сырья, а также сырья из Турции, Узбекистана и Китая. На создание фабрики было выделено 3,5 миллиона манатов льготного кредита через Фонд развития азербайджанского бизнеса при Министерстве экономики, также была применена налоговая и таможенная льгота на сумму около 640 тысяч манатов. Деятельность фабрики окажет значительное влияние на рост не нефтевого экспорта в регионе.

Отметим, что 3 июля президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомились с деятельностью швейной фабрики "Businesstex JV", совместного предприятия Азербайджана и Узбекистана, расположенной в Ханкенди.