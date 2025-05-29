Швейная фабрика LATIFA в Лачыне планирует увеличить свой штат

Швейная фабрика LATIFA в Лачыне планирует увеличить свой штат

Швейная фабрика LATIFA в селе Зерти Лачынского района планирует увеличить свой штат до 120 человек.

Об этом сказал корреспонденту Report в Лачыне директор предприятия Гюлоглан Гасанов в рамках медиатура "По следам президента".

По его словам, это является частью усилий по обеспечению постоянной работой жителей Лачына и окрестных сел.

Гасанов отметил, что на фабрике будет производиться 2 тыс. единиц текстильной продукции в день. "Сюда входит производство домашнего текстиля, специальной одежды, спортивных комплектов и других изделий. Новые производственные предприятия, созданные в Лачыне, оснащены инновационными технологиями, что имеет большое значение с точки зрения экспортной ориентированности производимой продукции", - добавил он.

Напомним, что президент Ильхам Алиев 27 мая принял участие в открытии швейной фабрики "LATIFA" в Лачыне.