Швейцарский страховщик Zurich Insurance отказался от логотипа с буквой Z

Крупный швейцарский страховщик Zurich Insurance отказался от использования в соцсетях логотипа, изображающего одну букву "Z", во избежание "неверного" истолкования знака.

Крупный швейцарский страховщик Zurich Insurance отказался от использования в соцсетях логотипа, изображающего одну букву "Z", во избежание "неверного" истолкования знака.

Как передает Report, об этом сообщает газета Telegraph .

"Временно перестаем использовать в наших социальных каналах букву "Z" в случаях, когда она изображается отдельно и может быть неверно истолкована. Мы внимательно следим за ситуацией и примем дальнейшие действия в случае необходимости", - заявила компания.

Логотипом компании является белая буква "Z" на синем фоне, он используется, в том числе, на сайте страховщика. В компании работает 56 тысяч сотрудников, она предоставляет услуги для физических лиц, малого и среднего бизнеса, мультинациональных корпораций, ее деятельность охватывает более 210 стран и территорий.