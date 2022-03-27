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Швейцарский страховщик Zurich Insurance отказался от логотипа с буквой Z

Швейцарский страховщик Zurich Insurance отказался от логотипа с буквой Z Крупный швейцарский страховщик Zurich Insurance отказался от использования в соцсетях логотипа, изображающего одну букву "Z", во избежание "неверного" истолкования знака.
Бизнес
27 марта 2022 г. 06:33
Швейцарский страховщик Zurich Insurance отказался от логотипа с буквой Z

Крупный швейцарский страховщик Zurich Insurance отказался от использования в соцсетях логотипа, изображающего одну букву "Z", во избежание "неверного" истолкования знака.

Как передает Report, об этом сообщает газета Telegraph.

"Временно перестаем использовать в наших социальных каналах букву "Z" в случаях, когда она изображается отдельно и может быть неверно истолкована. Мы внимательно следим за ситуацией и примем дальнейшие действия в случае необходимости", - заявила компания.

Логотипом компании является белая буква "Z" на синем фоне, он используется, в том числе, на сайте страховщика. В компании работает 56 тысяч сотрудников, она предоставляет услуги для физических лиц, малого и среднего бизнеса, мультинациональных корпораций, ее деятельность охватывает более 210 стран и территорий.

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