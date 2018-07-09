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    Швейцарский министр: Мы заинтересованы в проекте "Один пояс - один путь"

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ "Азербайджан имеет стратегическую позицию".

    Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики, образования и исследований Швейцарии Йохан Шнайдер-Амман на азербайджано-швейцарском бизнес-форуме в Баку.

    По его словам, Азербайджан представляет интерес для швейцарских экономических кругов: 

    "Сотрудничество между двумя странами в различных сферах развивается. Экономические отношения следует углублять. Швейцария заинтересована в проекте "Один пояс – один путь" и готова к сотрудничеству".

    В заключении Шнайдер-Амман пригласил министра экономики Азербайджана посетить Швейцарию.

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