Швейцарский министр: Мы заинтересованы в проекте "Один пояс - один путь"

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ "Азербайджан имеет стратегическую позицию".

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики, образования и исследований Швейцарии Йохан Шнайдер-Амман на азербайджано-швейцарском бизнес-форуме в Баку.

По его словам, Азербайджан представляет интерес для швейцарских экономических кругов:

"Сотрудничество между двумя странами в различных сферах развивается. Экономические отношения следует углублять. Швейцария заинтересована в проекте "Один пояс – один путь" и готова к сотрудничеству".

В заключении Шнайдер-Амман пригласил министра экономики Азербайджана посетить Швейцарию.