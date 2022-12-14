О нас

Швейцарская компания Holcim продает бизнес в России

Швейцарская компания Holcim продает бизнес в России Швейцарский производитель строительных материалов Holcim продает российский бизнес.
Бизнес
14 декабря 2022 г. 12:37
Швейцарская компания Holcim продает бизнес в России

Швейцарский производитель строительных материалов Holcim продает российский бизнес.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении компании.

"Holcim подписала соглашение о продаже бизнеса в РФ местным предпринимателям. После смены владельца компания будет работать самостоятельно под новым брендом", - отмечается в документе.

Этот шаг не окажет значительного влияния на бизнес Holcim. В 2021 году на Россию приходился всего 1% чистого объема продаж и операционной прибыли компании, говорится в заявлении.

Швейцарский производитель принял решение уйти с российского рынка в марте 2022 года. В России ему принадлежат четыре цементных завода и три карьера по добыче нерудных материалов. Штат сотрудников компании насчитывает 1 500 человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Holcim divests business in Russia

Экслюзивные новости

Врач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
ФотоВрач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
14 декабря 2022 г. 11:47
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
10 декабря 2022 г. 16:25
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
9 декабря 2022 г. 15:07
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
8 декабря 2022 г. 10:46
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
8 декабря 2022 г. 10:36
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
7 декабря 2022 г. 18:10
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
7 декабря 2022 г. 16:30
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
6 декабря 2022 г. 17:47
Учения Братский кулак, радующие друзей и огорчающие врагов
ФотоУчения "Братский кулак", радующие друзей и огорчающие врагов
6 декабря 2022 г. 13:21
Кристиан Файхтингер:Азеркосмос добился многого в продвижении страны на международном уровне
Кристиан Файхтингер:"Азеркосмос" добился многого в продвижении страны на международном уровне
6 декабря 2022 г. 11:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi