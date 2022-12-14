Швейцарская компания Holcim продает бизнес в России

Швейцарский производитель строительных материалов Holcim продает российский бизнес.

Швейцарский производитель строительных материалов Holcim продает российский бизнес.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении компании.

"Holcim подписала соглашение о продаже бизнеса в РФ местным предпринимателям. После смены владельца компания будет работать самостоятельно под новым брендом", - отмечается в документе.

Этот шаг не окажет значительного влияния на бизнес Holcim. В 2021 году на Россию приходился всего 1% чистого объема продаж и операционной прибыли компании, говорится в заявлении.

Швейцарский производитель принял решение уйти с российского рынка в марте 2022 года. В России ему принадлежат четыре цементных завода и три карьера по добыче нерудных материалов. Штат сотрудников компании насчитывает 1 500 человек.