Швейцария увеличит инвестиции в ненефтяной сектор Азербайджана

Швейцария намерена продолжать поддерживать диверсификацию экономики Азербайджана.

Швейцария намерена продолжать поддерживать диверсификацию экономики Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом на проходящем в Баку азербайджано-швейцарском бизнес-форуме сказал руководитель отдела двусторонних экономических связей государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) Эрвин Боллингер.

"В последние годы Швейцария активно инвестирует в ненефтяной сектор Азербайджана. Мы нацелены на развитие двусторонних торговых связей, наращивание инвестиций", - отметил он.

Выступивший на мероприятии советник руководителя Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Зохраб Гадиров отметил, что в ненефтяном экспорте Азербайджана в Швейцарию особое место занимает фундук.

"Мы намерены расширить сотрудничество со Швейцарией. Приглашаю швейцарские компании инвестировать в Карабах", - добавил З. Гадиров.