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Швейцария увеличит инвестиции в ненефтяной сектор Азербайджана

Швейцария увеличит инвестиции в ненефтяной сектор Азербайджана Швейцария намерена продолжать поддерживать диверсификацию экономики Азербайджана.
Бизнес
14 декабря 2022 г. 16:46
Швейцария увеличит инвестиции в ненефтяной сектор Азербайджана

Швейцария намерена продолжать поддерживать диверсификацию экономики Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом на проходящем в Баку азербайджано-швейцарском бизнес-форуме сказал руководитель отдела двусторонних экономических связей государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) Эрвин Боллингер.

"В последние годы Швейцария активно инвестирует в ненефтяной сектор Азербайджана. Мы нацелены на развитие двусторонних торговых связей, наращивание инвестиций", - отметил он.

Выступивший на мероприятии советник руководителя Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Зохраб Гадиров отметил, что в ненефтяном экспорте Азербайджана в Швейцарию особое место занимает фундук.

"Мы намерены расширить сотрудничество со Швейцарией. Приглашаю швейцарские компании инвестировать в Карабах", - добавил З. Гадиров.

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Версия на английском языке Switzerland to increase investments in Azerbaijan's non-oil sector
Версия на азербайджанском языке İsveçrə Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna investisiyaları artıracaq

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