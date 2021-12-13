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Швейцария вносит вклад в развитие агропромышленного сектора стран Южного Кавказа

Швейцария вносит вклад в развитие агропромышленного сектора стран Южного Кавказа В рамках программы сотрудничества для региона Южного Кавказа на 2017-2021 годы, Швейцария поддерживала в Азербайджане решение проблем управления государственными департаментами, развитие отношений в области безопасности пищевых продуктов, возможностей мак
Бизнес
13 декабря 2021 г. 13:39
Швейцария вносит вклад в развитие агропромышленного сектора стран Южного Кавказа

В рамках программы сотрудничества для региона Южного Кавказа на 2017-2021 годы, Швейцария поддерживала в Азербайджане решение проблем управления государственными департаментами, развитие отношений в области безопасности пищевых продуктов, возможностей макроэкономического прогнозирования и др.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Швейцарского бюро по сотрудничеству на Южном Кавказе Альберто Эрнандес на пресс-конференции.

По его словам, Швейцария также вносит большой вклад в развитие агропромышленного сектора стран регионов в рамках данной программы, которая реализуется во всех трех странах Южного Кавказа и включает большое количество проектов.

Эрнандес отметил, что Всемирный банк является основным партнером по реализации программ, а другими являются Международная финансовая корпорация, Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и местные частные компании.

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