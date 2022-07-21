Шведско-швейцарская ABB покидает российский рынок

Шведско-швейцарский концерн ABB, специализирующийся в области электротехники и энергетического машиностроения, в четверг сообщил о решении покинуть российский рынок.

Шведско-швейцарский концерн ABB, специализирующийся в области электротехники и энергетического машиностроения, в четверг сообщил о решении покинуть российский рынок.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении компании.

В нем говорится о том, что финансовые последствия ухода из РФ во втором квартале составили 57 млн долларов. Из них 23 млн повлияют на денежный поток в третьем квартале.

"Компания имеет две производственные площадки в стране, расположенные в Московской области и Липецке, а также несколько сервисных центров. До того, как ABB перестала принимать новые заказы, на Россию приходилось примерно 1-2% годовой выручки группы ABB", — сообщается в заявлении.