Шведский бренд одежды откроет магазин в здании Госнефтефонда Азербайджана в Москве

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Международный бренд одежды H&M (Швеция) взял в аренду 5 тыс. кв. м площади в торговом центре Gallery Actor на ул. Тверская (Москва), принадлежащем Госнефтефонду Азербайджана (ГНФАР).

Как передает Report, об этом сообщает коммерческий управляющий торгового комплекса - компания Cushman&Wakefield.

По информации, магазин H&M занимает три этажа торгового комплекса.

Исполнительный директор ГНФАР Шахмар Мовсумов, на пресс-конференции, состоявшейся в апреле, коснулся вопроса данной аренды в здании Gallery Actor: “В мае в торговой части здания в Москве откроется крупный магазин H&M. Мы подписали с ними контракт сроком более чем на 30 лет на очень хороших условиях. Инвестиции в это здание являются очень удачными для фонда”.

Отметим, что в конце 2012 года ГНФАР приобрел за 133 млн долларов офисно-торговое здание Gallery Actor по ул. Тверская,16 в Москве. В процессе купли-продажи в качестве продавца выступила компания Metropolitan Insurance Group, входящая в VTB Group, в качестве консультанта фонда – компания ALRUD, брокером же стала компания Jones Lang La Salle.

Здание расположено в историческом центре Москвы. На Тверской сосредоточены известные гостиницы и офисы, а также множество международных торговых брендов. Здание расположено на пересечении Тверской улицы и Страстного бульвара, недалеко от Кремля и Красной площади. Здание было сдано в эксплуатацию в 1881 году в качестве театрального, в 1995 году оно отреставрировано с условием сохранения исторического фасада. Общая площадь здания составляет 18 075 кв. м. Имущество сдается в аренду различным финансовым, страховым, консалтинговым компаниям, а также люксовым и бюджетным торговым маркам. Годовая арендная плата равна 9,6 млн долларов.