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Шведская Electrolux прекращает деятельность в России

Шведская Electrolux прекращает деятельность в России Шведская Electrolux Professional, производящая технику для химчисток и прачечных, в понедельник объявила о прекращении деятельности в России и передаче ведение дел местному менеджменту.
Бизнес
11 июля 2022 г. 11:13
Шведская Electrolux прекращает деятельность в России

Шведская Electrolux Professional, производящая технику для химчисток и прачечных, в понедельник объявила о прекращении деятельности в России и передаче ведение дел местному менеджменту.

Об передает Report со ссылкой на ТАСС.

"После того, как была проведена оценка того, что продолжать вести бизнес в России в текущей ситуации невозможно, Electrolux Professional прекращает свою деятельность в стране. Таким образом, Electrolux Professional передает свою деятельность в России местному менеджменту", - говорится в заявлении компании, опубликованном на ее сайте.

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Версия на азербайджанском языке “Electrolux” şirkəti Rusiyadakı fəaliyyətini dayandırıb
Версия на английском языке Electrolux ceases operations in Russia

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