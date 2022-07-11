Шведская Electrolux прекращает деятельность в России

Шведская Electrolux Professional, производящая технику для химчисток и прачечных, в понедельник объявила о прекращении деятельности в России и передаче ведение дел местному менеджменту.

Шведская Electrolux Professional, производящая технику для химчисток и прачечных, в понедельник объявила о прекращении деятельности в России и передаче ведение дел местному менеджменту.

Об передает Report со ссылкой на ТАСС.

"После того, как была проведена оценка того, что продолжать вести бизнес в России в текущей ситуации невозможно, Electrolux Professional прекращает свою деятельность в стране. Таким образом, Electrolux Professional передает свою деятельность в России местному менеджменту", - говорится в заявлении компании, опубликованном на ее сайте.