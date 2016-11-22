Временный поверенный в делах Швеции: Проводимые в Азербайджане реформы создают возможности для роста иностранных инвестиций

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ "Для нас Азербайджан является страной с богатыми ресурсами и важной страной в области нефти и газа, сельского хозяйства. Могу сказать, что сельскохозяйственная продукция Азербайджана одна из лучших".

Как сообщает Report, об этом сказал временный поверенный в делах Швеции в Азербайджане Томас Данестад на открытии магазина шведской компании в Баку.

По его словам, хотя падение цен на нефть стало вызовом для такой страны как Азербайджан, но, по мнению дипломата, это также позволяет развивать ненефтяной сектор. Т. Данестад отметил, что в этом плане свой вклад вносят и шведские компании: "Реформы, проводимые в Азербайджане, создают возможности для роста иностранных инвестиций. Примером этого является открытие магазина шведской бытовой техники".

Т. Данестад также добавил, что Азербайджан имеет большой потенциал: "Рад, что сотрудничество между компаниями Швеции и Азербайджана все больше развиваются".

Шведский дипломат отметил, что до нового года между Азербайджаном и Швецией вступит в силу подписанное ранее соглашение об отмене двойного налогообложения.