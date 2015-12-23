Резкий рост цен на рынке бытовой техники Баку - МОНИТОРИНГ

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ После проведенной 21 декабря второй девальвации национальной валюты Азербайджана в бакинских магазинах бытовой техники и электроники наблюдается массовое повышение цен на товары.

Аналитическая группа Report провела мониторинг, в ходе которого выявлено, что цена на смартфон Samsung Note 5, который в первой половине дня 21 декабря продавался по 899 манатов, на следующий день выросла до 1 349 манатов, на Samsung S 6 - с 699 до 1 049 манатов, на Samsung S6 edge - с 799 до 1199 манатов. Указанные цены отмечаются в сети магазинов компании Baku Electronics, являющемся лидером данного сегмента рынка.

Кроме того, в понедельник стоимость Samsung J 500 выросла с 299 до 399 манатов, самой простой модели телефона - с 99 до 149 манатов. Кроме того, продаваемые по 229 манатов простые планшеты подорожали до 349 манатов, планшеты по 799 манатов - до 999 манатов.

В то же время, посудомоечную машину Siemens, которая до изменения курса стоила 1 200 манатов, теперь можно приобрести за 1 500 манатов.

Отметим, что 21 декабря до 15:00 Baku Electronics продал бытовой техники на общую сумму в 30 тыс. манатов. Несмотря на понедельник, объемы продаж в этот день достигли рекордной отметки. Для сравнения отметим, что в обычные дни объемы продаж составляют примерно до 5 тыс. манатов.

Ответ на вопрос о повышении цен в Baku Electronics предложили искать у поставщиков: "Поставщики предоставили нам новый прайс-лист, и мы меняем цены на товары согласно этому списку".

Сотрудники сети магазинов бытовой техники Music Gallery (MG) в ответ на запрос Report сообщили, что в MG не повысились цены на товары, а всего лишь отменена ранее объявленная скидочная акция: "Если у кого-то есть жалобы в связи с ценами, пусть обращаются к руководству компаний-поставщиков бытовой техники".

Отметим, что 18 декабря в магазинах MG стартовала 20%-ная акция скидок, которая позже была приостановлена. Кроме того, интернет-сайт сети магазинов также ограничил деятельность.

В то же время, в сети магазинов MG стоимость LED телевизора Sony с диагональю 50 дюймов, который до изменения курса 21 декабря продавался по цене 1 198 манатов, выросла до 2 599 манатов, LED телевизора Samsung с диагональю 48 дюймов - с 1 079 до 3 999 манатов. Цена на стиральную машину марки AER выросла с 1 700 до 3 399 манатов, стиральную машину Bosch - с 999 до 1 245 манатов, холодильник Sharp - с 1 949 до 1 960 манатов, Hitachi - с 1 419 до 1 499 манатов.