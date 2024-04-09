Shell рассматривает возможность ухода с Лондонской биржи

Нефтегазовая компания Shell считает возможным уйти с Лондонской фондовой биржи и провести листинг в Нью-Йорке.

Нефтегазовая компания Shell считает возможным уйти с Лондонской фондовой биржи и провести листинг в Нью-Йорке.

Как передает Report , об этом со ссылкой на генерального директора компании Ваэля Савана сообщает британская газета Telegraph.

По словам Савана, сейчас инвесторы недооценивают акции Shell. Так, он указал на разрыв в капитализации Shell ($230 млрд) и ее конкурентов, акции которых торгуются в Нью-Йорке, — Exxon Mobil ($480 млрд) и Chevron ($300 млрд).

Telegraph отмечает, что традиционно популярную среди нефтегазовых и горнодобывающих корпораций Лондонскую фондовую биржу в последнее время из-за растущего интереса инвесторов к повестке ESG (окружающая среда, социальная сфера и управление) покидает все больше компаний добывающего сектора.